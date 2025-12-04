Выставку картин Николая Рериха открыли в Звенигороде

Николай Рерих написал за всю свою жизнь более семи тысяч картин, и теперь 40 из этих уникальных работ можно увидеть в Одинцовском округе. Полотна привезли в Звенигородский манеж из коллекции Государственного Русского музея.

Уникальность экспозиции в ее наполненности — здесь раскрываются все ступени развития творческого метода художника. Начало его пути — это обращение к археологии, язычеству, православию и истории, а отсюда и интерес к славянской Руси. Затем — время востока. Мастер путешествует по Азии и создает величайшие пейзажи гималайских хребтов. Одну из локаций экспозиции посвятили его театральным разработкам — эскизам для сценических постановок.

Прикоснуться к творчеству великого автора может любой желающий. Выставка продлится до 24 мая 2026 года по адресу: город Звенигород, улица Московская, дом № 31/2.