Выставку картин Натальи Панфиловой открыли в Одинцове
В Одинцовской библиотеке открылась пятая персональная выставка художницы Натальи Панфиловой. На этот раз она представила работы в технике батик — роспись по шелку, хлопку и бархату.
В экспозиции представлена тончайшая роспись по шелку, воздушные композиции на хлопке и благородная глубина бархата. Поздравить автора собрались коллеги, друзья и почитатели этого вида искусства. Гости могли задать художнице вопросы.
Наталья Панфилова — художник Национальной ассоциации деятелей образования и науки, член Московского объединения художников Международного художественного фонда и Творческого союза художников России. Она является победителем и лауреатом международных конкурсов. Ее работы уже не раз выставлялись в Одинцовской библиотеке и на других площадках округа.
Выставка будет работать в библиотеке до 14 апреля.