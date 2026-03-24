Выставку картин Натальи Панфиловой открыли в Одинцове

В Одинцовской библиотеке открылась пятая персональная выставка художницы Натальи Панфиловой. На этот раз она представила работы в технике батик — роспись по шелку, хлопку и бархату.

В экспозиции представлена тончайшая роспись по шелку, воздушные композиции на хлопке и благородная глубина бархата. Поздравить автора собрались коллеги, друзья и почитатели этого вида искусства. Гости могли задать художнице вопросы.

Наталья Панфилова — художник Национальной ассоциации деятелей образования и науки, член Московского объединения художников Международного художественного фонда и Творческого союза художников России. Она является победителем и лауреатом международных конкурсов. Ее работы уже не раз выставлялись в Одинцовской библиотеке и на других площадках округа.

Выставка будет работать в библиотеке до 14 апреля.