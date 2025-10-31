Выставку картин Наима Ламидова открыли в Реутове
Работы живописца представлены в Музейно-выставочном центре Реутова впервые. Экспозиция под названием «Импрессионизм сегодня: взгляд художника» не оставила равнодушным ни одного посетителя.
На каждой из 58 картин — свет и яркие цвета. Наим Ламидов хочет, чтобы люди, глядя на его работы, испытывали только положительные эмоции. Художник родился в Самарканде, оттуда, скорее всего, и черпает солнечное настроение. Он ежедневно создает новые произведения искусства в стиле импрессионизма. Иногда картина может ему не понравиться, но, как считает мастер, главное — дать ей отдохнуть, и вскоре работа заиграет по-новому.
«Наверное, я художник светлый. Я люблю светлые картины, я люблю радость, солнце, отражение», — поделился член Союза художников России Наим Ламидов.
Полотна художника представлены в частных коллекциях и галереях России, Западной Европы, США и Восточной Азии.