Выставку картин Наима Ламидова открыли в Реутове

На каждой из 58 картин — свет и яркие цвета. Наим Ламидов хочет, чтобы люди, глядя на его работы, испытывали только положительные эмоции. Художник родился в Самарканде, оттуда, скорее всего, и черпает солнечное настроение. Он ежедневно создает новые произведения искусства в стиле импрессионизма. Иногда картина может ему не понравиться, но, как считает мастер, главное — дать ей отдохнуть, и вскоре работа заиграет по-новому.