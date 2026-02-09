Выставку картин «Москва меняется» откроют в Химках

10 февраля в картинной галерее имени С. Н. Горшина в Химках откроется персональная выставка Эльзы Хохловкиной «Москва меняется». Экспозиция представит более 30 работ, созданных художницей за более чем 60 лет творчества.

Эльза Хохловкина — старейший мастер московской реалистической школы, член Союза художников России. Сквозь призму ее живописи посетители смогут совершить прогулку по знакомым улицам и погрузиться в атмосферу воспоминаний.

На выставке будут представлены городские пейзажи, портреты, натюрморты и сюжетные композиции, раскрывающие авторский взгляд на меняющийся облик столицы с 1950-х по 2010-е годы.

Торжественное открытие выставки состоится 10 февраля в 16:00 по адресу: ул. Московская, д. 15 (3-й этаж). Экспозиция будет работать до 29 марта. Галерея открыта с понедельника по пятницу, подробное расписание можно уточнить на официальных ресурсах учреждения.