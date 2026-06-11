Выставку картин местных художников открыли в Воскресенске

Выставка организована в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». В экспозицию вошли работы воскресенских художников, которые представили авторский взгляд на родной город, его улицы, природу и знакомые жителям места. Посетители получили возможность увидеть Воскресенск с необычных ракурсов и познакомиться с творчеством местных мастеров.

Участников церемонии открытия поздравили депутат округа Жанна Мишина и директор МУК «Воскресенская Централизованная библиотечная система» Елена Барышникова. Они отметили значимость подобных культурных проектов для сохранения творческих традиций и поддержки художников.

«Такие выставки помогают по-новому взглянуть на родной город и познакомиться с работами талантливых земляков», — отметили организаторы во время открытия экспозиции.

С приветственными словами также выступили организатор и руководитель творческого Союза художников «Арт — Движение» Наталья Черникова, художник Сергей Мумляков, а также представители Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова Людмила Чебышева и Милана Зарубина. Гости поздравили авторов с открытием выставки и поблагодарили их за вклад в культурную жизнь округа.

Представленные работы отражают красоту воскресенской земли и позволяют увидеть привычные места глазами художников. Экспозиция дополнила краеведческое пространство библиотеки, где посетители могут не только знакомиться с историей округа, но и открывать для себя его современную культурную жизнь через произведения местных мастеров.