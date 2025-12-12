Выставку картин местных художников открыли в Можайске

Авторы произведений — местные художники Сергей Карманов, Александр Арбузов, Зоя Кириллова, Валерий Попов, Антон Кравцов, Илья Перов. Выставку торжественно открыл директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

«В этом скромном доме на берегу реки Москвы, где когда-то жил и творил выдающийся художник Сергей Герасимов, всегда чувствуется необыкновенно трогательная, теплая атмосфера. Она была создана теплом его рук, его души, творчеством его учеников. Сегодня неповторимую атмосферу Дома-музея дополняют талантливые работы современных можайских художников», — сказал Игорь Корнеев.

Он отметил, что работы Сергея Герасимова украшают залы многих музеев России. Больше всего картин находится в фондах Бородинского музея.

Игорь Корнеев также рассказал собравшимся о создании в декабре 2023 года в Станично-Луганском краеведческом музее Детского музейного центра. Для юных жителей Луганска его организовал Музей-заповедник «Бородинское поле». Поддержку в этом оказало Министерство культуры Российской Федерации.

В ноябре текущего года на территории Музея-заповедника в Бородино также открыли культурно-просветительский Детский Центр. Он пользуется большой популярностью у юных жителей Можайска.

Заместитель заведующего филиалом «Дом-музей Сергея Герасимова» Татьяна Тарасова сделала обзор представленных в экспозиции работ. В конце мероприятия собравшиеся возложили цветы к бюсту Сергея Герасимова.

Отметим, что выставка «Художники земли Можайской» продлится до 4 февраля 2026 года. Увидеть картины можно по адресу: улица Герасимова, дом № 5.

