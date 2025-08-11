Выставку картин местной художницы открыли в Видном

Выставку картин «По родным местам» начинающей художницы-самоучки Олеси Бархоткиной открыли в историко-культурном отделе Дворца культуры в Видном. В экспозиции представили более 60 работ.

На выставке представлены картины в техниках акварели, акрила и масла. В персоналии также приняли участие ученики Олеси Бархоткиной.

«Эта выставка — моя вторая персональная выставка. Я также участвовала в совместных мероприятиях с другими художниками. Ранее я не занималась живописью, но во время декретного отпуска меня охватило вдохновение. Я была полна любви и заботы, и это дало толчок моему творчеству. Моя семья и окружающие меня люди стали главными источниками вдохновения. Я начинала с открыток, постепенно набивая руку. Некоторые картины удается написать за два дня, а другие требуют гораздо больше времени», — поделилась Олеся Бархоткина.

Художница в работе обращается к теме малых городов России, русской глубинки, древних храмов и родных просторов. Она также рисует цветочные композиции и натюрморты.

Отметим, Олеся родилась в Москве, а сейчас живет в Видном. Она состоит в Союзе русских художников и выполняет множество заказов. Ее картины находятся в частных коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Туле, Перми, Владикавказе и других городах.

Выставка «По родным местам» открыта до 27 августа.