Выставку картин Людмилы Солдатовой откроют в Реутове 4 марта

Экспозиция под названием «Цветы, коты и море» будет представлена в Музейно-выставочном центре Реутова. Выставка продлится с 4 по 22 марта.

Экспозицию не случайно решили открыть накануне Международного женского дня. На картинах Людмилы Солдатовой множество цветов, морские пейзажи, навевающие мысли об отдыхе, и коты, которые греются на солнышке, играют со шмелем и затевают драки.

Работы мастера выполнены в технике «Алла прима» — в один сеанс по влажному листу бумаги с добавлением деталей по сухому. По словам Людмилы Солдатовой, рисование является лучшим способом снятия стресса, а акварель идеально подходит для этого.

Краски мягко растекаются по бумаге, плавно смешиваются и создают волшебные переливы цвета. Часть работ с цветами и букетами выполнена на акварельной бумаге, другие — акриловыми красками с использованием потали, тончайшей пленки, имитирующей золото.

Открытие выставки состоится 4 марта в 17.00.