Выставку картин к юбилею города открыли в Серпухове

Выставку «Серпухов и Серпуховичи» посвятили 685-летию города. На ней представили картины с изображением городских пейзажей, старой архитектуры и портретов.

«Современный город меня не интересует, не вдохновляет. Это творческие работы, не заказные, я вообще заказные не пишу. Я пишу то, что я люблю, что мне нравится, что у меня получается», — поделился художник.