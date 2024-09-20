Выставку картин к юбилею города открыли в Серпухове

Посвященную юбилею города выставку открыли в Серпухове. На ней представили картины протвинского художника Федора Помелова.
Выставку «Серпухов и Серпуховичи» посвятили 685-летию города. На ней представили картины с изображением городских пейзажей, старой архитектуры и портретов.
«Современный город меня не интересует, не вдохновляет. Это творческие работы, не заказные, я вообще заказные не пишу. Я пишу то, что я люблю, что мне нравится, что у меня получается», — поделился художник.
Выставка стала очередным признанием в любви Серпухову и его жителям.