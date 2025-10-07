Выставку картин к 50-летию Детской художественной школы открыли в Дмитрове

В Музейно-выставочном комплексе в Дмитрове прошло торжественное открытие масштабной выставки «Мир, в котором я живу», приуроченной к 50-летнему юбилею Детской художественной школы. Мероприятие объединило выпускников разных лет, педагогов и почетных гостей.

В экспозиции представили лучшие работы учащихся. Посетить выставку можно до 16 ноября.

Отметим, что Детская художественная школа в Дмитрове — одно из старейших и авторитетных учреждений образования в Подмосковье.

«Пятьдесят лет — это серьезная веха, говорящая о зрелости, стабильности и высочайшем качестве работы. Дмитровская детская художественная школа — это настоящая гордость нашего округа, колыбель культуры и альма-матер для сотен талантливых ребят. Здесь воспитывают чувство прекрасного, учат видеть и ценить красоту окружающего мира», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шуавлов.

Увидеть картины можно по адресу: город Дмитров, улица Загорская, дом 17. Возрастные ограничения: 0+