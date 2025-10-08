Выставку картин Юрия Арсенюка открыли в Подольске

Экспозиция, получившая название «Это все мое родное», включает в себя 73 работы мастера, созданные за последние несколько лет. Это масштабные полотна в технике масляной живописи, а также камерные холсты, которые демонстрируют многогранность таланта Юрия Арсенюка.

Среди гостей открытия была и заслуженная артистка России Илона Броневицкая. «Искусство очень нужно. Оно рождает гармонию внутри человека, а нам всем этого сейчас немного не хватает. Спасибо Подольску за то, что он дарит встречи с прекрасными мазками, живописью, солнцем», — сказала Илона Броневицкая.

Возможность увидеть воочию свои шедевры Юрий Арсенюк подарил Подольску в преддверии Дня города. В дар городскому округу он преподнес картину с изображение жемчужины муниципалитета — Певческого поля и Церкви Знамения Пресвятой Богородицы.

Помощь в организации выставки оказала администрации Подольска. Отдельно художник поблагодарил за содействие комитет по культуре и туризму. На открытии с приветственным словом выступил заместитель главы Подольска Игорь Семенов.

Мероприятие уже вызвало живой интерес у подольчан и гостей города — в первый день выставку посетило свыше 200 человек. Увидеть работы Юрия Арсенюка все желающие смогут до 9 ноября включительно.