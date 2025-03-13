Выставку картин Ивана Шишкина открыли в Звенигороде

Выставка картин «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» открылась в Звенигородском манеже в Одинцовском округе. В экспозиции представлены 40 полотен из собраний Русского музея.

Посетители могут увидеть не только известные работы художника, но и весьма редкие.

«Картины расположены в хронологическом порядке. Нам хотелось показать, как художник рос в своем творчестве. От юности до зрелого возраста», — пояснила экскурсовод Елена Савчак.

Для гостей обустроили мультимедийную комнату, позволяющую ощутить атмосферу полотен Ивана Шишкина.

Выставка продлится до 29 июня. Галерея находится по адресу: Звенигород, улица Московская, дом 31/2. Она открыта с 10.00 до 18.00.