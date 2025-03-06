Выставку картин Ивана Шишкина из собрания Русского музея открыли в Звенигороде

Выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Государственного Русского музея открыли в Звенигородском музее-заповеднике. На основе экспозиции разработали лекции, экскурсии для детей и тематические мастер-классы.

«Выставка „Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа“ — долгожданный для жителей и гостей Подмосковья проект, широко раскрывающий талант великого русского художника», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Экспозиция состоит из 40 произведений, среди которых «Хвойный лес. Солнечный день», «Ручей в березовом лесу», «Сосновый лес», «Перед грозой».

«Нам кажется, что Шишкин близок и прост, мы к нему относимся гораздо легче, чем к другим художникам, но когда вы посмотрите на его оригинальные работы, то увидите, что, в отличие от копий, там открывается огромный смысл», — обратила внимание директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.

Куратор выставки, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков отметил, что каждая выставка художника становится настоящим открытием, поскольку многое зависит от зала и набора работ.

«Особенность выставок здесь, в Звенигороде, это скрупулезный подход к подаче дизайн-проекта. Манеж как зал позволяет делать самые разные конструкции в зависимости от художника и произведений», — подчеркнул он.

Это уже третий совместный проект Звенигородского манежа с Русским музеем.

Выставку можно посетить до 29 июня.