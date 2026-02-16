Выставку картин и скульптур Натальи Овсиенко открыли в Коломне

Выставка работ заслуженного художника РФ Наталии Овсиенко начала работать в арт-галерее «Лига» 14 февраля. На открытии экспозиции под названием «Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы», где представлены скульптурные и живописные работы, присутствовал глава городского округа Александр Гречищев.

Наталия Овсиенко — член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств, участница более 60 выставок живописи и 30 керамических. Впервые работы из серии «Оптинские старцы» были представлены на персональной выставке в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в октябре 2025 года.

Серия скульптур Оптинских старцев — просветительский проект, в котором соединились мастерство художника и смирение христианина. Каждый образ здесь — не только портрет подвижника, но и попытка передать его внутренний свет, ту самую безграничную христианскую любовь. Здесь нет случайных деталей: игрушка в руках старца, раскрытое Евангелие, яблоко — все это отсылки к живым историям, к тем урокам, которые старцы оставили нам.

«Удивительная экспозиция, наполненная глубокими смыслами и душевностью. Каждая работа передает внутреннюю силу и доброту, которую ощущаешь сердцем. Такие проекты позволяют каждому из нас прикоснуться к духовному наследию нашей Родины», — сказал АлександрГречищев и поздравил Наталию Овсиенко с открытием экспозиции.

Выставку «Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы» в галерее современного искусства «Лига» дополняют скульптурные произведения по мотивам белокаменного зодчества Владимиро-Суздальского княжества. Экспозиция включает также живописные работы. Выставку можно посетить до 14 апреля.