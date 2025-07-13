Выставку картин художников Подмосковья открыли в Серпухове

В Музейно-выставочном центре в Серпухове открыли выставку «Подмосковная сторона». Профессиональные художники Московской области представили на ней 140 работ, выполненных в разных жанрах.

Посетители увидят пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные картины. Здесь узнаваемые ландшафты, реки, памятники архитектуры — в каждом произведении можно увидеть что-то родное, узнать Подмосковье получше. Для создания работ мастера использовали сухую иглу, карандаш, акварель, гуашь, пастель, смешанные техники. Также в экспозиции представили авторские скульптуры из дерева, камня, керамики.

Выставка работ подмосковных художников продлится в Серпухове до 27 июля. Возрастное ограничение: 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.