Выставку картин художника Владимира Панова открыли в Красногорске

Экспозицию можно увидеть в Доме культуры «Луч». На ней представлены работы, отражающие красоту и гармонию природы.

Автор картин — постоянный участник выставок творческого объединения красногорских художников «Лик» Владимир Панов. Художник работает в стиле лирического русского пейзажа, а также создает прекрасные натюрморты.

Посетители выставки смогут полюбоваться величавыми храмами и бескрайними полями, которые живописец изображает с особой любовью и трепетом. Работы Владимира Панова передают тишину и уют зимних пейзажей, весенние мотивы, яркие краски и тепло летних просторов, осенние настроения, наполненные глубиной и умиротворением. Картины вдохновляют зрителей на размышления о красоте окружающей природы.

Выставка открыта для посещения с 10:00 до 20:00. Вход на нее свободный.

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