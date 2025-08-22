Выставку картин художника Василия Нестеренко открыли в Дмитрове

Выставку картин «Рубежи России» открыли в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Она будет работать до 7 сентября. Посетители увидят работы народного художника Василия Нестеренко.

Василий Нестеренко создал проект, посвященный природному богатству и величию России. На картинах запечатлены ландшафты страны — от арктических широт до Байкала, вулканов Камчатки и горных хребтов Саян. Работы являются результатом глубоких раздумий автора о вечности, национальной идентичности и незыблемых ценностях.

Творчество академика и вице-президента Российской академии художеств известно за рубежом. Его полотна выполнены в классической технике.

«Произведения мастера, увидевшие весь мир, теперь могут увидеть и дмитровчане. Картины Василия Нестеренко обладают удивительной силой: они не просто показывают природу, а заставляют почувствовать гордость за страну, понять ее масштаб и духовную глубину. Такие проекты имеют огромное значение для патриотического воспитания и культурного просвещения», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Выставка представляет несомненный интерес для широкой аудитории — ценителей пейзажной живописи, любителей природы и всех, кто интересуется культурным наследием и искусством страны. Он является одним из наиболее признанных мастеров современной российской живописи, а в работах отражает реализм русского искусства.