Выставку картин художника Сергея Герасимова открыли в Можайске

Торжественное открытие экспозиции состоялось в городском филиале музея-заповедника «Бородинского поле». Она посвящена 140-летию со дня рождения почетного гражданина Можайска, а также 40-летию со дня открытия Дома-музея Сергея Герасимова.

На выставке представлено более 30 картин российского и советского художника. Среди них работы Герасимова, написанные еще в годы учебы в Строгановском училище, а также иллюстрации к произведениям классиков русской литературы. Интересны уникальные довоенные фотографии большой и дружной семьи Герасимовых. С экспонатами гостей познакомила заместитель заведующего филиалом «Дом-музей Сергея Герасимова» Татьяна Тарасова.

Заместитель директора Бородинского музея-заповедника Лариса Березовая поблагодарила приехавшего на открытие из Санкт-Петербурга внучатого племянника художника Леонида Пальникова, который провел детство в Можайске и часто встречался с Сергеем Герасимовым.

Депутат окружного совета Василий Овчинников отметил заслуги художника, государственного и общественного деятеля, истинного патриота Можайска.

«Несомненно, в мире художников Сергей Васильевич — величина номер „один“. Мы очень горды, что именно здесь, на благодатной можайской земле, он родился и жил», — сказал Василий Овчинников.

Украшением мероприятия стало выступление хора «Голоса времени». Лариса Березовая вручила руководителю коллектива Анастасии Аверкиной благодарственное письмо от руководства Бородинского музея-заповедника за участие в мероприятиях в Год защитника Отечества.

Выставка будет работать до 30 сентября.