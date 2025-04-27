Выставку картин художника из Пущина Леонида Шабаева открыли в Серпухове

В музейном центре в Серпухове открыли персональную выставку пущинского художника Леонида Шабаева «Пространство времени», которая продлится до 1 июня. Посетители увидят пейзажи, натюрморты и портреты, созданные мастером в России и за рубежом.

В своих работах художник соединяет научный мир и творческое чутье. Главное для Леонида Шибаева — цвет, который тесно связан с рисунком. Творец мастерски использует оттенки, чтобы придать картинам объем и глубину.

На своих полотнах Леонид Шибаев изобразил природу Греции, Португалии, Румынии, Германии и Хиве. Все пейзажи и портреты художник писал с натуры.

На церемонии открытия выставки собрались друзья, родные и близкие мастера, в том числе дочь Вероника, внучка Дарья и правнучка Лилия.

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