Выставку картин художника из Пущина Леонида Шабаева открыли в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов/Пресс-служба Городского округа Серпухов

В музейном центре в Серпухове открыли персональную выставку пущинского художника Леонида Шабаева «Пространство времени», которая продлится до 1 июня. Посетители увидят пейзажи, натюрморты и портреты, созданные мастером в России и за рубежом.

В своих работах художник соединяет научный мир и творческое чутье. Главное для Леонида Шибаева — цвет, который тесно связан с рисунком. Творец мастерски использует оттенки, чтобы придать картинам объем и глубину.

На своих полотнах Леонид Шибаев изобразил природу Греции, Португалии, Румынии, Германии и Хиве. Все пейзажи и портреты художник писал с натуры.

На церемонии открытия выставки собрались друзья, родные и близкие мастера, в том числе дочь Вероника, внучка Дарья и правнучка Лилия.

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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