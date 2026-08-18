Выставку картин художника Бориса Иванова открыли в Дмитрове

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась персональная выставка Бориса Иванова «Планета толстяков». Жители и гости Дмитрова смогут познакомиться с самобытным и добрым по настроению творчеством художника до 27 сентября.

Это не первая встреча музея с работами Бориса Иванова. Первая выставка художника в Дмитровском кремле состоялась в 2017 году.

С приветственным словом к гостям открытия обратилась генеральный директор музея Нина Молоствова. Она отметила, что творчество Бориса Иванова сочетает добрую иронию, искренность и глубокую человечность.

О творчестве художника также рассказала его дочь Елена Анохина. Она поделилась воспоминаниями об отце и историей создания знаменитого цикла «Планета толстяков», который принес Борису Иванову широкую известность.

За годы работы художник создал более 3000 картин и около 300 кукол-скульптур. С 2002 года Борис Михайлович Иванов являлся почетным членом Российской академии художеств. Его произведения находятся в галереях и частных коллекциях в разных странах, а также в собраниях известных политиков и деятелей культуры.

«Искусство должно быть рядом, понятным и близким каждому — и выставка Бориса Иванова именно такая. В его героях легко узнать себя, улыбнуться, задуматься, почувствовать тепло. Это тот редкий случай, когда и взрослые, и дети найдут на выставке что-то свое», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.