Выставку картин художника Александра Закальского открыли в Красногорске

В выставочном зале дворца культуры в Красногорске открыли экспозицию «Натюрморт». На выставке представили 58 полотен земляка, талантливого художника Александра Закальского, созданных в стиле голландских живописцев XVII века.

Четыре картины мастер посвятил Камбодже, семь работ — это копии голландских произведений, остальные — его авторские работы. Мастер восемь лет изучал стиль голландских живописцев. Во время пребывания в Голландии Александр Закальский познакомился с подлинниками полотен местных художников, что помогло ему по-настоящему прочувствовать особенности этого направления живописи.

«Сейчас так не пишут, но у него была хорошая школа», — отметила заведующая отделом выставочной деятельности Культурно-досугового комплекса «Подмосковье» Марина Воронова.

Несмотря на то, что свои работы Закальский писал в традициях голландской живописи, со временем художник наработал свой уникальный стиль. Он мастерски обыгрывает свет и тень, фактуру предметов и текстуру фруктов.

Это не первая выставка картин Александра Закальского в Красногорске, жители любят и ценят творчество земляка. Посетить экспозицию можно до 24 августа. Выставочный зал работает со среды по воскресенье, с 11:00 до 19:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, понедельник и вторник — выходные дни.

Возрастное ограничение 6+