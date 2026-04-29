Выставку картин Евгения Спасского открыли в Серпухове

Семь залов представили более 200 экспонатов: живопись, графику, скульптуру, личные вещи художника из фондов музея, Фонда наследия Спасского, Музея имени Бальмонта и частных собраний. Евгений Спасский (1900–1985), друг Бурлюка и Хлебникова, прошел путь от футуризма к сакральному.

Ключевой фокус выставки — 1930–1950-е годы, когда Спасский обратился к идеям Серебряного века: космизму и мессианству. Около 14 лет он посвятил церковной стенописи. Особый раздел экспозиции посвящен музыке, которую художник пытался передать средствами графики, цвета, линии и света.

«Это художник, который писал работы-энигмы, работы-загадки. Они требуют от зрителя усилия, чтобы раскрыть замысел. Художник оставляет подсказки: неправильности, странные ракурсы. Он ждет диалога», — рассказал историк-культуролог Роман Богдасаров из Фонда «Наследие Спасского».

«Семь залов — это семь возрастов человека, семь его ипостасей. Каждый возраст соответствует определенному этапу развития. Мы постарались перенести цветовую гамму в пространство: последний зал у нас зеленый, этот — синий», — пояснила куратор выставки, заведующая редакционно-издательским отделом музея Мария Трошина.

«Лично для меня это большая радость. Это самая большая выставка Спасского в истории. Жаль, что художник не дожил, но он ее предвидел», — признался на открытии Роман Богдасаров.