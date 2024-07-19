Выставку картин Елены Лазаренко «Благословенное лето» открыли в Мытищах

Работы Елены Лазаренко передают атмосферу летнего времени, они наполнены теплотой и светом солнечных лучей. Мастер на своих полотнах передала гармонию природы и эмоции, которые испытывает человек, наслаждаясь летним днем. Каждая картина — как отдельный мир, где зритель может увидеть отражение своих чувств и ощущений, связанных с летом.

По словам члена местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасии Мартыновой, проект «Культура малой Родины» помогает творческим людям проявиться и продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории.

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