Выставку картин Елены Лазаренко «Благословенное лето» открыли в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Открытие выставки картин художницы Елены Лазаренко «Благословенное лето» состоялось в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах. Экспозиция представлена благодаря партийному проекту «Культура малой Родины».

Работы Елены Лазаренко передают атмосферу летнего времени, они наполнены теплотой и светом солнечных лучей. Мастер на своих полотнах передала гармонию природы и эмоции, которые испытывает человек, наслаждаясь летним днем. Каждая картина — как отдельный мир, где зритель может увидеть отражение своих чувств и ощущений, связанных с летом.

По словам члена местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасии Мартыновой, проект «Культура малой Родины» помогает творческим людям проявиться и продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

Mortal Kombat по-думски. Почему в России собираются запретить «тапать хомяка»?

От окаменелостей до призраков. Пятнадцать фактов и легенд о метро Москвы

«Сломали зуб и челюсть». Многодетного отца жестоко избили на заправке в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте