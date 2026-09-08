Выставку картин авангардиста открыли в Звенигородском манеже

В Звенигородском манеже открылась выставка народного художника России Евгения Зевина «Никологорские фантазии». Экспозиция объединила работы, созданные художником под впечатлением от жизни на Николиной горе, и продлится до 4 октября.

Связь Зевина со Звенигородом не случайна — с 1975 года художник живет и работает на Николиной горе, недалеко от города. Именно здесь появился цикл «Никологорские фантазии» — серия произведений, в которых автор обращается к воспоминаниям, размышляет о времени, людях и окружающем мире.

Евгений Зевин родился в Москве в 1947 году. Интерес к искусству у него сформировался еще в юности. Большое влияние на будущего художника оказал его дядя Лев Зевин — ученик Казимира Малевича, Марка Шагала и Роберта Фалька.

Профессионально заниматься живописью художник начал в середине 1960-х годов. Позднее он стал участником московского неофициального искусства и легендарных «квартирных» выставок. В 1974 году его работы вошли в экспозицию первой официально разрешенной выставки неофициального искусства в Измайловском парке. С 1980годов творчество Зевина получило международное признание.

Теперь произведения мастера можно увидеть в Звенигороде. Выставка будет работать в манеже до 4 октября. Билеты и подробная информация доступны на сайте музея.