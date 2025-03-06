Выставку картин «Антарктида Виктора Голованова» открыли в Балашихе

В историко-краеведческом музее Балашихи начала свою работу уникальная выставка. Посетители имеют возможность не только насладиться картинами, посвященными загадочному и суровому континенту, но и принять участие в увлекательном квесте, который погружает в жизнь и творчество известного балашихинского летчика и художника-самоучки.

Экспозиция выделяется своим интерактивным форматом, который особенно понравится юным зрителям. Во время квеста они смогут в игровой форме познакомиться с работами Виктора Голованова и узнать множество интересных фактов об Антарктиде и ее обитателях.

Ученики школы № 3 с большим энтузиазмом приняли участие в квесте, внимательно слушая увлекательные истории о картинах и приключениях, которые пережил автор на шестом континенте.

«Мне очень понравилось. Здесь все красиво, я удивлена, как все организовано! Я ничего не знала про первооткрывателей Антарктиды и самого художника раньше, но сегодня нам рассказали много интересного. Квест был просто замечательным! Я даже считала пингвинов, но пропустила несколько», — поделилась своими впечатлениями четвероклассница Мила Шокарева.

На выставке представлено около 30 полотен в стиле наивного искусства, которые отражают красоту и величие Антарктиды, а также рассказывают о ее первооткрывателях.

Виктор Голованов жил в Балашихе с 1963 года и был не только художником, но и человеком с удивительной судьбой. Окончив Сасовское летное училище, он служил в Полярной авиации, налетав более 17,5 тысяч часов в Арктике и Антарктиде, обеспечивая важнейшие высокоширотные экспедиции. Он также был единственным летчиком — членом Российского географического общества и одним из авторов геологической карты Антарктиды. В 1985 году о нем был снят фильм «Выбираю Антарктиду».

Выставка будет открыта для посещения до 20 апреля.