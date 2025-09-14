Выставку картин Андрея Ремнева открыли в галерее «Дом Озерова» в Коломне

Заслуженный художник России Андрей Ремнев представил свою выставку «По пути и кстати. Коломна». Экспозиция будет работать в галерее «Дом Озерова» до 26 октября 2025 года.

В выставку вошли картины заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Андрея Ремнева, который искусно соединяет приемы древнерусской иконописи, живописи XVIII столетия и отечественного конструктивизма.

«Андрей Ремнев работает в традиционной технике многослойной живописи, подобно мастерам ушедших эпох, он применяет натуральные пигменты, стертые вручную на желтке. В его произведениях пространственность сочетается с декоративностью, напряженная композиция с тонкой моделировкой формы, а чистые цветовые отношения со сдержанным колоритом», — рассказывает директор картинной галереи Галина Дроздова.

В настоящее время художник преподает живопись в МГАХИ им. В. И. Сурикова.

Выставка «По пути и кстати» входит в экспозицию первого корпуса картинной галереи Коломны. Она будет работать до 26 октября.