Выставку картин Андрея Гринько открыли в Красногорске

Это выставка для художника стала седьмой, но в Красногорске его работы представлены впервые. В экспозиции представлено более 70 работ.

На первый взгляд картины Андрея Гринько — обычные пейзажи и натюрморты. Но многие зрители подолгу стоят у его работ, внимательно рассматривая детали.

«Картины действительно замечательные, душевные, теплые. Они с такой любовью написаны, что я не смогла пройти мимо и пригласила художника к нам в Красногорск», — рассказала об истории выставки заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова.