Выставку картин Андрея Гринько открыли в Красногорске
Это выставка для художника стала седьмой, но в Красногорске его работы представлены впервые. В экспозиции представлено более 70 работ.
На первый взгляд картины Андрея Гринько — обычные пейзажи и натюрморты. Но многие зрители подолгу стоят у его работ, внимательно рассматривая детали.
«Картины действительно замечательные, душевные, теплые. Они с такой любовью написаны, что я не смогла пройти мимо и пригласила художника к нам в Красногорск», — рассказала об истории выставки заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова.
Андрей Гринько известен своими картинами с отражениями в лужах. Пишет он в необычной технике — по дереву, как это делали несколько веков назад. Из-за этого большинство его работ — миниатюры.
Познакомиться с работами художника, включая те, что он написал специально для своих земляков, можно во Дворце культуры «Подмосковье» до 23 ноября.