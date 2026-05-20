Выставку картин Анатолия и Федора Усачевых открыли в Лобне

Проект «Сквозь поколения. Диалог, который длится…» объединяет творчество двух художников из одной семьи: участника Великой Отечественной войны Анатолия Усачева и его внука — живописца, иллюстратора и педагога Федора Усачева. В художественной галерее имени В. И. Коробкова представлены около 40 работ, включая фронтовые зарисовки и полотна, посвященные теме человека и природы.

Старший представитель династии участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве и освобождал Европу. На фронте в свободные минуты он рисовал на обороте топографической карты Советского Союза. Внук Анатолия Усачева — Федор — продолжил семейную традицию. Он работает в различной технике — акварель, масло, гравюра, старается через свои картины поддерживать диалог со знаменитым дедом и быть на него похожим.

Разговор поколений через краски, линии, штрихи и тени впечатляет и молодежь, и старшее поколение. С работами известных художников познакомились глава города Анна Кротова и депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Посетителей выставки Федор Усачев пригласил на необычный мастер-класс по созданию обложки для семейного альбома. Немного забытая традиция сегодня вновь вызывает интерес, и художник поделился с гостями советами по декорированию и выбору материала.

До 28 мая у горожан есть возможность познакомиться с творчеством Анатолия и Федора Усачевых и увидеть, как традиции вдохновляют художников на новые открытия.