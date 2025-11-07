Выставку картин Алексея Шеболдаева открыли в Подольске

Экспозиция под названием «Остановись, мгновение! Ты прекрасно…» посвящена 70-летнему юбилею художника. Картины заслуженного педагога, профессора РГУ имени Косыгина Алексея Шеболдаева впервые представлены в Подольском краеведческом музее.

На выставке посетители увидят 30 картин — портреты, натюрморты и пейзажи. Каждая отличается уникальным почерком и ярко передает эмоции художника.

«Здесь мы решили показать только пастель и несколько рисунков. Кроме этого, тут есть одна инсталляция. Это деревья, выращенные в режиме экстрима», — рассказал Алексей Шеболдаев.