Выставку карандашных рисунков Антона Сушкина открыли в Домодедове

Экспозиция разместилась во Дворце культуры и спорта «Мир». Железнодорожник Антон Сушкин в своем творчестве уже более 10 лет использует одну технику — рисунок карандашом.

По словам художника, раньше он занимался фотографией, и черно-белая техника оказалась ему ближе. «Соответственно, перешел на карандаш, потому что, как-то интереснее, наверное, чем краски», — рассказал Антон Сушкин.

Работы рождались во время совещаний, и теперь у автора собралось около 300 рисунков, отражающих его любимые темы — природу и животных. «В каждой работе есть определенный смысл. Я стараюсь никому не рассказывать, каждый видит там свое, но в них во всех есть какая-то идея, что-то заложено», — поделился художник.

Антон Сушкин называет свои произведения «рисумками», что означает «умные рисунки». Художник продолжает экспериментировать с новыми техниками и образами, готовя очередную экспозицию.