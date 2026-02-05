Выставку к юбилею писателя Гофмана открыли в Лыткарине

В конце января отмечается 250 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. К этому юбилею в детско-юношеском отделе «Петровское» была подготовлена тематическая книжная выставка «В волшебной стране Эрнста Гофмана».

Экспозиция призвана познакомить читателей с личностью Гофмана, который был не только писателем и сказочником, но и композитором и художником. Посетители выставки могут ознакомиться с ключевыми произведениями автора, ставшими классикой мировой литературы: «Щелкунчик и мышиный король», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», «Песочный человек» и «Принцесса Брамбилла».

«Творчество Гофмана — это стихия фантазии, где причудливое, а порой и пугающее, соседствует со светлым и завораживающим началом. Выставка наглядно демонстрирует, как автор соединял обыденную реальность с ирреальными мирами, создавая пространство, в котором возможно любое чудо», — сообщили организаторы.