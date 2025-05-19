Выставку к юбилею первого визита Пушкина в Михайловское откроют в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Открытие выставки «Приют, сияньем муз одетый» запланировано 7 июня в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Экспозиция приурочена к 200-летию первого визита знаменитого поэта Александра Пушкина в Михайловское.

Экспозиция познакомит с ролью Михайловского и Тригорского в жизни и творчестве Александра Пушкина через живописные и графические работы. Также покажут предметы декоративно-прикладного искусства, альбомы, книги и мебель первой половины XIX века.

Выставка получила название в честь «Путешествия Онегина», где русский поэт именует Тригорское «приютом, сияньем муз одетым». Посетители смогут увидеть более 80 картин таких авторов, как Константин Рудаков, Борис Биргер, Айвар Рихкранд.

Экспозиция «Приют, сияньем муз одетый» является совместным проектом музея «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» и музея-заповедника Пушкина «Михайловское».