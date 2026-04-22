Выставку к юбилею основательницы открыли в Кукольном доме в Серпухове

В Кукольном доме имени Галины Крюковой в Серпухове открыли выставку «Серпуховский калейдоскоп», приуроченную к 80-летию со дня рождения основательницы учреждения. Каждая кукла олицетворяет достопримечательности и символы округа: от «Дамы с собачкой» до малого ракетного корабля «Серпухов».

Галина Федоровна Крюкова прошла трудовой путь от инженера до заместителя главы городской администрации, неоднократно избиралась депутатом горсовета. Однако болезнь помешала активной деятельности, и она увлеклась созданием кукол. В 2009 году Галина Крюкова создала «Кукольный дом». Камерный клуб объединил нескольких мастериц, затем участницы приглашали новых. Выставки серпуховичек экспонировались за пределами Московской области и даже в Беларуси. Сегодня дело Галины Федоровны продолжает Нина Сапожникова с единомышленницами.

Рукодельниц поздравили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета Ольга Ковшарь, руководитель Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Лидия Халачева, директор Музейно-выставочного центра, руководитель Серпуховского отделения «Союза женщин России» Валентина Мантуло. Вечер продолжился концертом ансамбля «Забавушка» и экскурсией по Кукольному дому.