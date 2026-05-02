Выставку к юбилею Майи Плисецкой открыли в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее 1 мая начала работу выставка «Май для Майи», приуроченная к 100-летию народной артистки СССР Майи Плисецкой. Посетители увидят живопись, графику, скульптуру, фарфор, подлинные сценические костюмы и личные вещи балерины.

Имя Плисецкой вписано в золотой фонд мирового балета. Спектакли «Кармен-сюита», «Лебединое озеро», «Анна Каренина», «Болеро» стали символом эпохи, трудолюбия, свободы и беззаветного служения искусству. Центр экспозиции составляют два образа, с которыми балерина навсегда вошла в историю: Лебедь и Кармен. Отдельный блок посвящен работам студентов Московского художественно-промышленного института.

В день открытия для гостей показали авторский балетно-драматический спектакль «Майя Великолепная» заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды и одноактный балет «Кармен-сюита». Организаторы назвали проект диалогом искусства, балета и времени, а также попыткой объяснить, почему человек, которого уже нет, остается великолепным.

На церемонии открытия присутствовали заместители главы Серпухова Оксана Лебедева и Мария Барышева.

«Экспозиция получилась очень разнообразной и атмосферной», — отметила Лебедева.

Выставку организовали фонд «Дом Русского балета» и Серпуховский историко-художественный музей.