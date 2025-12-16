Выставку к 95-летию Дома культуры имени Лепсе открыли в Подольске

Самые талантливые творцы народного коллектива «Изостудия» Дома культуры имени Лепсе представили около 400 работ на экспозиции в выставочном зале. Ретроспектива под названием «В искусстве — жизнь!» приурочена к 95-летию дома культуры.

«Основная задача — сохранение традиций реалистической школы, когда-то заложенной большими мастерами, которые уже завершили свой период развития, но мы еще и экспериментируем. То есть на выставке можно увидеть абстракцию, авторскую технику», — рассказала Вера Кочеткова.

Народная изостудия была основана в 1947 году членом Союза художников СССР Виктором Лашиным. Сейчас ей руководит заслуженный работник культуры Московской области, член союза художников России Вера Кочеткова.

Каждая работа уникальна по-своему. Посетители смогут оценить городские пейзажи, натюрморты, портреты и тематические картины, выполненные в разнообразных техниках.

Открытие выставки посетили много творческих людей, которые хотели не только приобщиться к прекрасному, но и вдохновиться.

«Мне очень близко творчество Оксаны Саргиной. Мы с ней уже познакомились, и испытываю очень дружеские чувства. Она рисует очень близкие моей душе картины — животные, тотемы, то, что и мне близко, как художнику-анималисту», — поделилась Виктория Гумарова.

На церемонии открытия руководитель «Изостудии» Вера Кочеткова вручила благодарственные письма своим ученикам. Выставка будет работать до 11 января.