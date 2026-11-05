Выставку к 85-летию битвы за Москву откроют в Наро-Фоминске

Участники школьного отряда Музея 33-й армии школы № 1391 деревни Яковлевское Новой Москвы 3 ноября посетили Наро-Фоминский историко-краеведческий музей. Поводом стала совместная работа над временной выставкой к 85-й годовщине битвы за Москву.

Школьный музей и Наро-Фоминский историко-краеведческий музей объединили усилия, чтобы рассказать посетителям о размещении штаба 33-й армии в здании бывшей Кузнецовской школы в деревне Яковлевское осенью–зимой 1941 года.

Будущая экспозиция познакомит с историей пребывания армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила Ефремова в стенах сельской школы, а также расскажет о многолетней дружбе школы с ветеранами 33-й армии.

За этими материалами стоит история преемственности поколений: от школьников военного времени, поддерживавших бойцов, до сегодняшних учеников, которые изучают историю родной земли, занимаются поисковой и исследовательской работой, сохраняют свидетельства прошлого. Позже переданные школой экспонаты вернутся в родные стены.

Работа над экспозицией продолжается. Впереди — оформление выставки и встреча с будущими посетителями.