Выставку к 80-летию Победы открыли в музее в Щелкове

Новая экспозиция под названием «Художники о войне. Щелковские художники-фронтовики» разместилась в Щелковском историко-художественном музее. На выставке представлено около 50 работ, выполненных в различных техниках.

Выставка объединяет два проекта. Первая часть посвящена работам художников, прошедших войну. Эти люди не только сражались за Победу, но и сумели сохранить творческий дар, передавая через искусство красоту и пережитые события. В творчестве фронтовиков редко встречаются батальные сцены. Пережив ужасы войны, они чаще выбирали идиллические сюжеты. Их пейзажи и жанровая живопись пронизаны теплом, радостью, любовью к каждому мгновению жизни без войны.

«Эмоционально выставка начинает трогать, когда она сформирована, когда ты заходишь в готовый зал и чувствуешь удовлетворенность своей работой и работой коллектива. И начинаешь осознавать, что чувствовал художник, когда писал эту картину», — поделилась директор музея Наталья Богданова.