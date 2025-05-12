Выставку к 80-летию Победы открыли в музее в Щелкове
Новая экспозиция под названием «Художники о войне. Щелковские художники-фронтовики» разместилась в Щелковском историко-художественном музее. На выставке представлено около 50 работ, выполненных в различных техниках.
Выставка объединяет два проекта. Первая часть посвящена работам художников, прошедших войну. Эти люди не только сражались за Победу, но и сумели сохранить творческий дар, передавая через искусство красоту и пережитые события. В творчестве фронтовиков редко встречаются батальные сцены. Пережив ужасы войны, они чаще выбирали идиллические сюжеты. Их пейзажи и жанровая живопись пронизаны теплом, радостью, любовью к каждому мгновению жизни без войны.
«Эмоционально выставка начинает трогать, когда она сформирована, когда ты заходишь в готовый зал и чувствуешь удовлетворенность своей работой и работой коллектива. И начинаешь осознавать, что чувствовал художник, когда писал эту картину», — поделилась директор музея Наталья Богданова.
Во второй части экспозиции представлены произведения, отражающие подвиги и ключевые моменты Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть живописные и скульптурные портреты фронтовиков, а также графические работы, запечатлевшие героев и эпизоды военных лет.
«Мне очень нравится, как работают наш Щелковский историко-художественный музей. Они, не привязываясь к датам, придумывают какие-то невероятные, интересные проекты из тех запасников, которые у них есть в наличии. Данный проект готовился примерно год. Коллеги очень долго старались сделать так, чтобы это было интересно и разнообразно», — отметила председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Анастасия Кот.
Выставка будет работать до 22 июня. Посетители смогут увидеть уникальные работы, которые рассказывают о войне через призму искусства.