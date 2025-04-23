Выставку к 80-летию Победы открыли в клубе «Активное долголетие» в Красногорске

Участники проекта «Активное долголетие» предоставили для экспозиции уникальные вещи из своих семейных архивов. В их числе — легендарные письма-треугольники, открытки, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны.

Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Богдан Андриянов, возглавляющий в муниципалитете программу «Активное долголетие», отметил, что эта выставка стала данью памяти героям, погибшим во имя нашего светлого будущего.

В стенах клуба представлен своего рода «Бессмертный полк» — героями экспозиции стали родственники участников «Активного долголетия». Отец Николая Кучеренко, к примеру, за время службы вынес с поля боя 47 бойцов и командиров с их оружием и был награжден орденом

Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Ежедневно центр «Активное долголетие» посещает множество людей. Остановившись у стендов минуту, они вспомнят о предках-героях. Выставка продлится до 16 мая.