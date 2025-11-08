Сегодня 20:36 Выставку к 80-летию Победы открыли в Доме художника в Сергиевом Посаде 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа Подмосковье

Выставки

Художники

Сергиев Посад

Великая Отечественная война

В Доме художника состоялась выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает картины, графику, батики и керамические изделия, отражающие события военного периода.

Среди экспонатов выделяется пятиметровый батик Ивана Харченко, ручная роспись по ткани, напоминающая о героизме русских людей, и полотно Леонида Демина «Портрет матери».

Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Каждый художник имеет предков-участников войны, что придает особую значимость их творениям. Например, Леонид Демин продолжает работу над картиной «Молодогвардейцы» уже более полувека, представляя на выставке лишь подготовительные этюды.

Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

«В начале года выставку не планировали из-за опасений, что не удастся собрать нужное количество работ по теме. Но после прошедших всероссийских выставок в Ярославле, Москве и Липецке, где участвовали наши художники, стало очевидно, что обязательно нужно показать их и нашим горожанам», — рассказал председатель местного отделения Союза художников России Валерий Воробьев.

Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Особое место занимает керамическая мозаика «Прилет» Натальи Пензиной, переехавшей из Донецка. Несмотря на трещину, возникшую на финальном этапе обжига, автор приняла решение сохранить произведение, придав ему дополнительный символический смысл. Выставку можно посетить в Доме художника на улице Шлякова со среды по субботу с 13:00 до 19:00 и в воскресенье с 13:00 до 18:00. Вход свободный, без возрастного ограничения.