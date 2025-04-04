Выставку к 80-летию освобождения Бухенвальда откроют в музее в Красногорске

Открытие экспозиции состоится в Красногорском филиале Музея Победы 11 апреля. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Приближение. История в деталях».

На торжественное открытие пригласили членов отделения Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма. Посетители музея увидят уникальные экспонаты, свидетельствующие о зверствах нацистов: автобиографическую рукопись Леонида Царицынского «Мои воспоминания», художественные открытки, плакаты, памятные значки, альбом «Воспоминания о Бухенвальде в годы Великой Отечественной войны» 1976 года и многое другое.

Один из преподавателей подпольной школы и участник вооруженного восстания 1945 года Николай Кюнг передал в дар музею фотографии узников Бухенвальда, которые также представлены в экспозиции. Выставка будет работать до 16 мая.

В этот день также состоится традиционный вечер памяти тех, кто пострадал от нацистского режима. Участники мероприятия услышат песню «Бухенвальдский набат», ставшую символом борьбы народов за мир, после чего возложат цветы к памятному экспонату Красногорского филиала Музея Победы — столбу из концлагеря Заксенхаузен.