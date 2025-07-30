Выставку к 80-летию Маньчжурской операции 1945 года открыли в Красногорске

В Красногорском филиале Музея Победы в рамках обновленного выставочного проекта «Приближение. История в деталях» к 80-й годовщине начала Маньчжурской наступательной операции 9 августа открыли выставку. Посетители увидят уникальные реликвии советско-японской войны.

По словам директора филиала Натальи Овчаровой, наступление Красной армии в Маньчжурии началось на всех направлениях практически одновременно. Чтобы взять в плен Квантунскую армию и не дать противнику вывезти или уничтожить материальные ценности, 18 августа в Харбине и 19 августа в Гирине, Чанчуне, Мукдене высадились советские десантники.

«Солдаты взяли дворец и бывшего императора Маньчжоу-го Пу И. Около 1,5 тысяч японских военнопленных прошло через лагерь № 27 в Красногорске. В городе пленные построили здание архива кинофотодокументов. Несколько месяцев находился в Красногорском лагере и последний император Маньчжоу-го Пу И. Отсюда его отправили на Токийский процесс», — добавила Наталья Овчарова.

В экспозиции представили медаль «За Победу над Японией», фотографии советских десантников, взявших дворец императора Маньчжоу-го, кадры Пу И на Токийском процессе, газету «Правда» от 20 августа 1945 года с оперативной сводкой от 19 августа и другие.

Выставка продлится до 3 сентября. Возрастное ограничение: 6+