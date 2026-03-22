Выставку к 60-летию балетной студии «Сильфида» открыли в Серпухове
В Музейно-выставочном центре Серпухова 22 марта открылась выставка, посвященная 60-летию балетной студии «Сильфида». Экспозиция будет работать до 19 апреля.
Посетители могут познакомиться с историей коллектива через фотографии, афиши, сценические костюмы, награды, реквизит и редкие архивные материалы. На некоторых кадрах с выступлений размещены QR-коды: отсканировав их, можно посмотреть танец целиком.
Студия была основана в 1966 году Татьяной Ермиловой в клубе имени Ногина. Через девять лет коллектив получил название «Сильфида» и нового наставника — Анну Домникову. Сегодня в студии занимаются несколько сотен воспитанников, работает профессиональный педагогический состав. Руководит коллективом дочь Анны Домниковой, заслуженный деятель культуры Московской области Людмила Починская. С 2025 года к семейному делу присоединилась внучка основательницы Кристина Федорова.
«Сильфида» специализируется на современных, классических, эстрадных, стилизованных, детских и акробатических танцах.