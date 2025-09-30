Посвященную творчеству Антона Чехова передвижную выставку открыли в Зеленограде

Музей-заповедник «Мелихово» участвует в фестивале, организованном Академией кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Передвижная выставка «Чехов. Линия жизни», которую открыли в Зеленограде, посвятили 165-летию со дня рождения русского классика.

В Зеленограде 29 сентября прошел первый этап всероссийского мероприятия «Русские классики. К 165-летию Антона Павловича Чехова. Метаморфозы-2025». Музей-заповедник «Мелихово» продемонстрировал на фестивале биографическую выставку, которая состоит из четырех разделов, соответствующих различным периодам жизни писателя. Посетители смогли ознакомиться с фотографиями, документами и произведениями искусства, связанными с жизнью и творчеством Чехова.

Передвижная выставка пройдет еще в четырех подмосковных городах: Химках, Ульяновске, Самаре и Уфе.

Отметим, что деятельность музеев и популяризация наследия отечественной литературы являются частью региональной программы «Культура Подмосковья».