Выставку к 165-летию Левитана и Чехова открыли в музее-заповеднике «Мелихово»

Встреча литературы с живописью состоялась в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове. Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» посвящена дружбе и творчеству двух гениев, а также 165-летию со дня их рождения.

В недавно отремонтированном здании на площади 120 квадратных метров представлены 24 работы — подлинные этюды Исаака Левитана из собраний музеев-заповедников «Мелихово» и Василия Поленова, а также 18 картин из частной коллекции Алексея Жилина.

Исаак Левитан, не раз гостивший в Мелихове, был другом Антона Чехова. Их объединяло общее отношение к искусству, где главное — «правда безусловная и честная».