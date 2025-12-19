Выставку к 165-летию Левитана и Чехова открыли в музее-заповеднике «Мелихово»
Встреча литературы с живописью состоялась в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове. Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» посвящена дружбе и творчеству двух гениев, а также 165-летию со дня их рождения.
В недавно отремонтированном здании на площади 120 квадратных метров представлены 24 работы — подлинные этюды Исаака Левитана из собраний музеев-заповедников «Мелихово» и Василия Поленова, а также 18 картин из частной коллекции Алексея Жилина.
Исаак Левитан, не раз гостивший в Мелихове, был другом Антона Чехова. Их объединяло общее отношение к искусству, где главное — «правда безусловная и честная».
«Однажды Чехов из Ялты писал о том, что северная природа все же лучше южной, она грустнее, лиричнее, „левитанистее“. А Левитан писал Чехову: „Ты поразил меня как пейзажист“. И он действительно восхищался удивительной художественной компактностью чеховских пейзажей, их пластичностью, выразительностью», — рассказала директор музея-заповедника Анастасия Журавлева.
Чтобы сопоставить творчество двух мастеров, выставку дополнили отрывками из рассказов Антона Чехова разных лет, в которых он описывает природу.
Выставка будет работать до 4 июня 2026 года