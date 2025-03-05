Выставку к 15-летию фотошколы откроют в Солнечногорске

Фотошкола Ксении Чебиряк в Солнечногорске подготовила юбилейную выставку к своему 15-летию. Она откроется в воскресенье, 9 марта в музейно-выставочном комплексе «Путевой дворец». В экспозиции собрано более 200 снимков выпускников разных лет.

Всего в выставке примут участие 78 фотохудожников. Все они прошли обучение в Солнечногорске, в местной фотошколе. Зрителям покажут оригинальные фотографии в жанрах: портрет, натюрморт, репортаж, пейзаж, детская и семейная фотография, архитектурная макросъемка, food и travel.

В 2025 году школе исполняется 15 лет. За это время учебное заведение подготовило и выпустило более 400 специалистов.

«Идея выставки — показать, какие разные пути выбирают ученики после окончания школы. Каждый из них удивительно уникален, а фотография может предложить огромное разнообразие жанров и стилей. В настоящее время школу представляет еще один профессионал своего дела, замечательный фотограф и преподаватель Александр Май», — рассказала ведущий научный сотрудник МВЦ «Путевой дворец» Елена Леонова.

Выставка будет работать до 20 апреля. Торжественное открытие состоится 15 марта в 14:00 по адресу: улица Красная, 84.