Выставку к 140-летию художника Бузовкина открыли в Серпуховском музее

В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея 13 августа открылась выставка «Александр Бузовкин. Жизнь и творчество». Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения художника и педагога, чья судьба связана с Серпуховом.

Александр Андреевич Бузовкин (1886–1966) — выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где он учился у Константина Коровина, Абрама Архипова и Николая Касаткина. В 1918 году Бузовкин переехал в Серпухов. Он стоял у истоков создания Серпуховского историко-художественного музея, более 40 лет руководил праздничным оформлением города и воспитал не одно поколение художников. Имя мастера носит Детская художественная школа Серпухова.

Выставка погружает зрителя в мир мастера. Пространство условно поделено на три раздела: «Ранние годы», «На берегах Оки» и «Андрей Рублев». В экспозиции представлены живописные работы Бузовкина из музейных фондов, а также мемориальные предметы и редкие фотографии.

Бузовкин умел видеть красоту в обыденном, учил этому и своих учеников. Его кисти принадлежат лирические пейзажи Оки, жанровые сцены и исторические полотна, среди которых особо выделяется картина «Андрей Рублев».

Выставка будет работать до 6 сентября 2026 года.