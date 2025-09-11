Выставку к 115-летию краеведа Николая Артемьева открыли в Балашихе

10 сентября в Историко-краеведческом музее Балашихи состоялось открытие выставки «Поиск, который продолжается», приуроченной к 115-летию со дня рождения известного краеведа Николая Артемьева. Первыми гостями экспозиции стали учащиеся Ногинского колледжа.

Заместитель начальника управления культуры Марина Чернова провела для ребят познавательную беседу о жизни и деятельности Николая Артемьева, рассказала о его вкладе в изучение истории и культуры Балашихи. В экспозиции представлены картины, фотографии и архивные материалы из собрания музея, которые иллюстрируют многогранную деятельность краеведа.

Николай Артемьев вырос и учился в Салтыковке — одном из исторических районов Балашихи. В 1960-е годы он основал Общество краеведов Салтыковки, участники которого собирали устные рассказы старожилов, изучали архивные документы и фотографировали окрестности, сохраняя память о прошлом родного края. Среди значимых трудов Николая Артемьева — книга «Салтыковка. Прошлое и настоящее. Природа и люди», ставшая важным источником для исследователей.

Помимо краеведческой деятельности, Артемьев выразил свое видение Балашихи через живопись. В 1987 году он был удостоен звания лауреата второго Всесоюзного фестиваля народного творчества. Его художественные работы хранятся не только в России, но и в частных коллекциях Австрии, Германии, Норвегии и Канады.

Выставка «Поиск, который продолжается» будет открыта для посетителей до 12 октября по адресу: проспект Ленина, дом 53. Вход свободный, возрастные ограничения отсутствуют.