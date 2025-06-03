Выставку к 100-летию «Артека» представят в филиале Музея Победы в Красногорске

В Красногорском филиале Музея Победы 16 июня откроется временная выставка, посвященная Международному детскому центру «Артек». Экспозиция проходит в рамках проекта «Приближение. История в деталях» и приурочена к столетию знаменитого пионерского лагеря.

Как рассказала исполняющая обязанности директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко, первая смена «Артека» стартовала 16 июня 1925 года. За сто лет лагерь вырос из небольшого палаточного лагеря в один из крупнейших детских оздоровительных комплексов мира.

Особое место в истории «Артека» занимает самая продолжительная смена, длившаяся 1301 день. 18 июня 1941 года сотни детей из разных уголков СССР приехали в лагерь, но уже 22 июня началась Великая Отечественная война, и «Артек» был эвакуирован из Крыма в Белокуриху Алтайского края. Путь туда занял у детей и вожатых более года.

Гости выставки смогут увидеть редкие экспонаты из фондов Красногорского филиала Музея Победы: благодарственное письмо пионеру Анатолию Золотому за активное участие и хорошее поведение от 3 июля 1941 года, а также фотографии с председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым вместе с артековцами 1934 года и общий вид лагеря 1936 года.

Экспозиция будет открыта для посещения жителями и гостями Красногорска до 24 июня. Возрастная категория: 6+