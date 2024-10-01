Выставку «Юные защитники Родины» открыли в гимназии № 8 в Коломне

Новый патриотический проект презентовали в Коломне. Экспозицию в честь детей-героев Великой Отечественной войны открыли в гимназии № 8.

Передвижную выставку открыли в рамках масштабного школьного марафона «О подвиге и героизме в разные времена». Она посвящена детям, которые наравне со взрослыми ковали Победу в годы Великой Отечественной войны.

На стендах разместили фото и исторические справки о 19 маленьких героях, которые вместе с частями регулярной армии освобождали страну и участвовали в штурме Берлина, трудились на заводах и в колхозах, вступали в партизанское движение.

Отметим, что инициировало проект Российское военно-историческое общество. Выставка в ближайшие месяцы побывает во всех учебных учреждениях городского округа Коломна.

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