Выставку японской живописи суми-э открыли в «Артишоке» в Химках

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открыли выставку японской живописи суми-э, которая назвается «Сновидения». Выставку можно посмотреть до 26 ноября.

40 картин, созданных учениками школы Ирины Мигалкиной, члена Академии народного искусства России, объединены темой сновидений. Особенность экспозиции — сознательное отсутствие рам. Этот художественный прием усиливает философию суми-э, где главное — выразить максимум эмоций минимальными средствами, используя лишь игру линий и оттенков туши.

«Мы написали свои сновидения. Использовали тушевую технику с элементами абстракции, включили приемы современного суми‑э: свободную игру туши, пузыри, брызги, пятна, подтеки. А еще — молоко и мыло. Эти неожиданные материалы подарили картинам особую фактуру и глубину», — рассказала руководитель школы тушевой живописи Ирина Мигалкина.

Суми-э, что в переводе с японского означает «тушь» («суми») и «живопись» («э»), — это древнее искусство, близкое по духу к современной акварельной технике. Оно требует от художника сосредоточенности и виртуозного владения кистью.

Выставка будет работать в «Артишоке» ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника, по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а. Вход свободный для всех возрастных категорий.